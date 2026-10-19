Rutor krossade – Bilar utsatta för misstänkta stöldförsök

Två personer har polisanmält misstänkta stöldförsök ur parkerade bilar på Hvitfeldtsvägen i Skärhamn på Tjörn.
Rutorna på bilarna har krossats, men enligt anmälningarna ska ingenting ha stulits.
Brotten ska ha inträffat någon gång mellan lördagen och måndagens förmiddag.
Händelserna utreds som försök till stöld.
-Polisen tar tacksamt emot tips från personer som kan ha sett eller hört något misstänkt i området under den aktuella tiden, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.
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https://nyhetersto.se/2026/10/19/rutor-krossade-tva-bilar-utsatta-for-misstankta-stoldforsok/