Efter dödsolyckan på länsväg 160 – Detta händer nu

En kvinna avled efter måndagens frontalkollision på länsväg 160 mellan Myggenäs och Sundsby. Nu väntar ett omfattande utredningsarbete för att klarlägga hur olyckan kunde inträffa. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, men ingen person är i nuläget delgiven misstanke om brott. En ny undersökning av olycksplatsen kan också bli aktuell.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var klockan 16.56 på måndagseftermiddagen som larmet kom om en frontalkollision mellan två personbilar i höjd med AD Bilverkstad. En person färdades i vardera bilen.

Olyckan var mycket allvarlig. Hjärt-lungräddning påbörjades på platsen i väntan på ambulans. Räddningstjänst från både Stenungsund och Tjörn larmades, liksom flera ambulanser och en ambulanshelikopter.

Senare under måndagen bekräftade polisen att en kvinna hade avlidit.

Den andra föraren fördes kort efter kollisionen med ambulans till Kungälvs sjukhus. Personens tillstånd uppgavs vara stabilt.

Efter den allvarliga trafikolycka på länsväg 160 igår var vägen avstängd under tre timmar.

Bussresenärer blev vittnen till olyckan

En buss med passagerare befann sig nästan längst fram i den kö som bildades vid olycksplatsen och ska ha blivit vittne till händelsen eller kommit strax efter.

Flera passagerare har efteråt berättat om chocken och den svåra upplevelsen av att befinna sig så nära en dödsolycka.

Räddningsarbetet blev omfattande och länsväg 160 hölls avstängd i omkring tre timmar. Bilar i kön fick efter en stund vända och välja andra vägar medan polisen stängde vägen redan vid Almö Livs och från andra hållet Sundsby.

Båda personbilarna togs i beslag av polisen för den fortsatta utredningen.

Bärgare fanns på plats kort efter olyckan, men eftersom företaget inte hade avtal för polisens beslagstransporter behövdes en bärgare med avtalet beställas från en annan ort.

Vid allvarliga trafikolyckor är längre avstängningar inte ovanliga. Utöver räddningsarbetet behöver polisen säkra spår, dokumentera olycksplatsen och omhänderta fordon innan vägen kan öppnas igen.

Ambulanshelikopter på plats vid gårdagens olycka på länsväg 160 på Tjörn.

Ingen delgiven misstanke om brott

Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik.

Det innebär dock inte att någon av de inblandade automatiskt är misstänkt för brott. I nuläget finns ingen person som är delgiven misstanke.

Brottsrubriceringen ger polisen möjlighet att utreda om någon brustit i sitt ansvar som trafikant och om det i så fall haft betydelse för olyckan.

Hur frontalkollisionen uppstod är ännu inte klarlagt och blir en central fråga i den fortsatta utredningen.

Ny undersökning av olycksplatsen kan bli aktuell

Efter en dödsolycka genomförs ofta en mer omfattande teknisk undersökning av platsen, utöver den dokumentation som gjordes direkt efter kollisionen.

Det är polisens trafikenhet i Vänersborg kommer att få ärendet på sitt bord för fortsatt utredning.

Vid en olycksplatsundersökning kan polis, räddningstjänst och väghållaren, i det här fallet Trafikverket, delta för att skapa en så tydlig bild som möjligt av händelseförloppet.

Trafikverket och polis på plats för en platsundersökning vid en tidigare trafikolycka på länsväg 160. Foto: NYHETERsto/Arkiv.

Man kan bland annat mäta vägbanan, fotografera, dokumentera spår och undersöka vägsträckans utformning, siktförhållanden och andra omständigheter som kan ha haft betydelse.

Även uppgifter från personer som befann sig på platsen kan bli viktiga i utredningen.

Sådana undersökningar genomförs ofta i dagsljus, ibland omkring en vecka efter olyckan. Det kan innebära att vägen behöver stängas av på nytt under arbetet. Detta brukar ske en vecka efter trafikolyckan.

Olycksdrabbad vägsträcka

Den aktuella delen av länsväg 160 har tidigare varit olycksdrabbad.

I området finns ett vägkrön med begränsad sikt och flera utfarter. Hastigheterna upplevs dessutom stundtals som höga och fartkameror har satts på på sträckan, dock inte precis vid den aktuella olycksplatsen.

Om någon av dessa omständigheter haft betydelse för måndagens frontalkollision är däremot inte klarlagt. Det är frågor som får hanteras inom ramen för utredningen.

Flera dödsolyckor samma dag

Måndagen blev en mörk dag i den svenska trafiken.

Enligt uppgifter från polisen på måndagskvällen hade sammanlagt fem personer omkommit i trafikolyckor runt om i landet under dagen, varav tre inom polisregion Väst.

För anhöriga och närstående till kvinnan som omkom på länsväg 160 återstår nu sorgen efter en olycka som på några sekunder fick förödande konsekvenser.