Stenungsund köpte ut skolchefen – Nu får hon pris för sitt arbete

Bara några veckor efter att Marie Wrethander lämnat tjänsten som grundskolechef i Stenungsund tilldelas hon ett nationellt pris för sitt arbete med skolutveckling. Lärarstiftelsen utser henne till Årets möjliggörare 2026 och lyfter fram hennes insatser som ett föredöme för andra kommuner, detta enligt ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Text: Mikael Berglund Dela

Marie Wrethander har under närmare sju år arbetat med att utveckla undervisningen och stärka den vetenskapliga förankringen i Stenungsunds grundskolor.

Nu uppmärksammas hennes arbete av Lärarstiftelsen, som tilldelar henne utmärkelsen Årets möjliggörare. Priset är på 50 000 kronor och delas ut till personer som skapat förutsättningar för lärare att delta i forskning och utveckla undervisningen.

Lämnade tjänsten efter oenighet

Utmärkelsen kommer kort efter att det blivit känt att Wrethander och Stenungsunds kommun kommit överens om att avsluta hennes anställning.

Överenskommelsen innebär att Marie Wrethander får behålla sin lön under sex arbetsbefriade månader. Det motsvarar närmare en halv miljon kronor, något ST-tidningen tidigare har rapporterat om.

Kommunens sektorchef för utbildning, Elisabeth Andreasson, har uppgett till tidningen att parterna haft olika syn på ledarskapet inom den kommunala verksamheten.

Wrethander har i sin tur beskrivit att det saknats full samsyn kring ledarskapet och hur skolutvecklingen skulle bedrivas.

Pris för arbetet med skolutveckling

Lärarstiftelsen lyfter särskilt fram hur Marie Wrethander skapat strukturer som gjort det möjligt för lärare och rektorer att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Hon har bland annat arbetat med aktionsforskning, där skolpersonal själva medverkar i att undersöka och utveckla undervisningen.

– Marie Wrethander har genom sitt arbete skapat en mycket inkluderande struktur för att öka den vetenskapliga kunskapen i grundskolorna i Stenungsund. Ett arbete som är mycket inspirerande och som bör få stor spridning i landet, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare i Lärarstiftelsen.

”Har ibland mötts av både ointresse och motstånd”

I samband med utmärkelsen kommenterar Marie Wrethander det arbete som nu uppmärksammas.

– Jag känner mig både hedrad och tacksam över att mitt arbete uppmärksammas. Under nästan sju år har jag tillsammans med engagerade rektorer och lärare arbetat med vetenskaplig förankring för att utveckla undervisningens kvalitet och elevernas lärande.

Hon konstaterar samtidigt att utvecklingsarbetet inte alltid varit enkelt.

– Ett sådant arbete har också utmanat invanda strukturer och har ibland mötts av både ointresse och motstånd. Därför känns utmärkelsen särskilt betydelsefull. Den visar att uthållighet, samverkan och tillit till professionen gör skillnad för skolors utveckling, säger Marie Wrethander.

Nationell uppmärksamhet för Stenungsund

Priset Årets möjliggörare delas ut för andra året och finansieras av Anna och Per Borghs testamentsfond.

Samtidigt tilldelas professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet Lärarstiftelsens forskarpris 2026 på 100 000 kronor.