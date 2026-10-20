Ny mötesplats för tonårsföräldrar – Bjuder in till föräldracafé

Bjuder in till föräldracafé för tonårsföräldrar. Foto: Stenungsunds kommun/NYHETERsto

Hur är det att vara tonårsförälder idag? På onsdagskvällen öppnar Familjecentralen Hasselkärnan i Stenungsund dörrarna för föräldrar som vill träffa andra, utbyta erfarenheter och diskutera de möjligheter och utmaningar som följer med tonårstiden. Träffen är en del av kommunens arbete med att skapa trygghet och stärka kontakten med föräldrar.

Text: Mikael Berglund Dela

Att vara förälder till en tonåring innebär ofta en ny fas i livet. Barnen blir mer självständiga, samtidigt som frågor om gränser, relationer, trygghet och kommunikation kan få större betydelse.

För att ge föräldrar möjlighet att mötas och dela erfarenheter arrangerar Stenungsunds kommun ett föräldracafé på Familjecentralen Hasselkärnan.

Nästa träff hålls imorgon, onsdagen den 21 oktober mellan klockan 18 och 20.

Vill stärka kontakten med föräldrar

Bakom träffarna finns Victoria Hansen och Sandra Andersson, som arbetar med brottsförebyggande insatser för barn och unga i Stenungsunds kommun.

Kommunen har under hösten satsat på nya roller inom det förebyggande arbetet, där samverkan och tidiga insatser ska bidra till att skapa tryggare förutsättningar för barn och ungdomar.

Föräldrar är en viktig del i det arbetet.

Genom föräldracaféet skapas en mötesplats där vuxna kan diskutera frågor som uppstår under tonårstiden, ta del av andras erfarenheter och knyta nya kontakter.

Det handlar inte om att man behöver ha särskilda problem eller bekymmer hemma för att delta. Träffarna riktar sig till tonårsföräldrar som vill samtala om föräldraskapets olika sidor.

Fler tillfällen under hösten

Onsdagens träff är den andra av fyra planerade under hösten. Ytterligare två tillfällen arrangeras den 18 november och 16 december. Kommunen bjuder på kaffe, te och fika.

Föräldracaféet hålls på Familjecentralen Hasselkärnan, Hasselbackevägen 17 C i Stenungsund, klockan 18.00–20.00.