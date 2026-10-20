Strömavbrott på Orust – Över 600 kunder berörda

OrustStröm - El
Delar av området som berörs. Karta Ellevio:

Ett strömavbrott inträffade på Orust under tisdagsförmiddagen. Som mest har 663 kunder berörts av avbrottet.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 20 oktober 2026 10:11 | Uppdaterad: 20 oktober 2026 11:33

Strömavbrottet började klockan 09.59.

Enligt elnätsbolaget Ellevio pågår felsökning och arbete med att återställa elleveransen.

Driftledning och fälttekniker arbetar med att åtgärda felet så snart som möjligt. Under arbetets gång kan strömmen komma och gå.

Vid klockan 11:30 återstår 167 abonnenter utan ström. Preliminär prognos när strömmen är tillbaka igen hos samtliga är satt till kockan 13:00.

Delar av området som berörs. Karta Ellevio

Aktuell information finns på Ellevios avbrottskarta.

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