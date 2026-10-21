Båtägare uppmanas till uppmärksamhet efter stölder i hamn – Bensintankar stulna

Från Stansvik i Rönnäng har bensintankar försvunnit från båtar. Foto: Arkivbild/NYHETERsto

Båtägare uppmanas att se över sina båtar efter uppgifter om stölder och stöldförsök i Stansvik, Rönnäng. Enligt uppgifter från båtägare ska både stölder av bensintankar och försök att stjäla utrustning ha inträffat under två nätter i rad.

Text: Mikael Berglund Dela

Händelserna ska ha inträffat nätterna mellan den 19 och 20 oktober samt den 20 och 21 oktober.

I ett inlägg på Facebook uppmanas båtägare i Stansviks hamn att kontrollera sina båtar.

En annan båtägare berättar att utrustning hade blivit tilltygad, men att ingenting försvann vid det misstänkta stöldförsöket.

Uppmaning att kontrollera båtarna

När båtsäsongen går mot sitt slut är det många som inte längre besöker sina båtar lika ofta. Samtidigt ligger flera fritidsbåtar fortfarande kvar i vattnet, ibland med motorer, bränsletankar och annan utrustning ombord.

Det gör det särskilt viktigt att regelbundet titta till båten och kontrollera att ingenting saknas eller har skadats.

Båtägare uppmanas också att vara uppmärksamma på misstänkt aktivitet i hamnar och vid bryggor.