Hotades med miljonvite för byggavfall – Nu får bolaget betala 100 000 kronor

Polisens drönarbild visar omfattningen av avfallsupplaget i Skärhamn. Enligt uppgifter i rättsprocessen har omkring 386 ton avfallsmassor sorterats. Foto: Polisens förundersökning.

Ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag döms att betala 100 000 kronor i företagsbot efter otillåten hantering av bygg- och rivningsavfall på Tjörn. Delar av avfallet innehöll det miljöfarliga ämnet PCB.

Bakgrunden är ett byggprojekt på Tjörn där en äldre byggnad byggdes om till bostäder. I samband med arbetet samlades stora mängder bygg- och rivningsmaterial på en närliggande fastighet.

Redan under 2022 fick Tjörns kommun kännedom om avfallshanteringen. Kommunens miljöavdelning inledde ett tillsynsärende efter uppgifter om att fastigheten användes som avfallsupplag.

Vid kontroller konstaterades att det fanns stora mängder blandat material på platsen. I förundersökningen beskrivs bland annat byggavfall, betong, asfalt, jord, metall och andra rivningsrester.

En större vall med bygg- och rivningsmassor blev senare föremål för en polisutredning.

Stora mängder bygg- och rivningsavfall förvarades på en fastighet i Skärhamn. Delar av avfallet visade sig innehålla det miljöfarliga ämnet PCB. Foto: Polisens förundersökning.

Miljöfarligt ämne hittades i avfallet

I februari 2023 anmälde Tjörns kommun misstänkt miljöbrott till polisen.

Utredningen visade att avfallet inte enbart bestod av vanligt byggmaterial. Analyser från Nationellt forensiskt centrum, NFC, visade att delar av massorna innehöll PCB i halter som gjorde att materialet klassades som farligt avfall.

PCB är ett miljöfarligt ämne som tidigare användes i bland annat byggmaterial och som kan finnas kvar i äldre byggnader.

Enligt uppgifter som lämnats under rättsprocessen har omkring 386 ton avfallsmassor sorterats i samband med hanteringen av upplaget.

Förvaring av sådana mängder avfall omfattas av särskilda miljöregler och kan kräva anmälan eller tillstånd.

Högar med betongblock och annat rivningsmaterial på den aktuella fastigheten. Foto: Polisens förundersökning. Närbild på byggmaterial som dokumenterades under polisens brottsplatsundersökning. Analyser av delar av avfallet visade förekomst av PCB i halter som klassas som farligt avfall. Foto: Polisens förundersökning. ‹ 1 av 2 ›

Hotades tidigare med miljonvite

Ärendet har pågått under flera år. Våren 2024 hotades fastighetsägaren med ett vite på en miljon kronor om avfallet inte forslades bort. Kommunen hade då vid upprepade tillfällen krävt att området skulle städas upp.

I april 2024 hade bortforslingen påbörjats.

Fastighetsägaren uppgav senare att avfallshögen hade tagits bort.

Den nu aktuella domen gäller den tidigare avfallshanteringen. Att bolaget senare åtgärdat bristerna förändrar enligt tingsrätten inte ansvaret för den otillåtna verksamheten.

Bolaget förnekade brott

Fastighetsbolaget motsatte sig åklagarens krav på företagsbot.

Bolaget framhöll att avfallet hade lagts på fastigheten av en tidigare ägare och att upplaget redan fanns där när bolaget tog över i september 2022.

Enligt bolaget fanns en tidigare rivningsplan som angav hur materialet skulle hanteras. Att delar av avfallet var förorenat med PCB gick inte att upptäcka genom en vanlig okulär kontroll, menade bolaget.

Bolaget uppgav också att man efter kommunens ingripande tagit ansvar för avfallshanteringen, anlitat experter för provtagning och sett till att materialet omhändertagits.

Arbetet ska enligt bolaget ha medfört betydande kostnader.

Bolaget hänvisade dessutom till att kommunen senare bedömt att bristerna hade åtgärdats och avslutat sitt tillsynsärende.

Tingsrätten: Bolaget hade ett eget ansvar

Uddevalla tingsrätt konstaterar att avfallet visserligen hade placerats på fastigheten innan det aktuella bolaget tog över.

Det befriade dock inte bolaget från ansvar.

Domstolen pekar på att bolagets företrädare kände till avfallsupplaget vid övertagandet och dessutom hade varit involverad i det byggprojekt som gett upphov till avfallet, genom andra bolag och uppdrag.

Trots detta hade bolaget inte genomfört tillräckliga kontroller för att säkerställa att verksamheten uppfyllde miljölagstiftningens krav.

Tingsrätten bedömer därför att bolaget ansvarade för lagringen och att brottet begåtts av oaktsamhet.

Domstolen konstaterar också att kontakterna med kommunen inte kunde ersätta den anmälan som krävdes.

Får betala hela beloppet

Åklagaren hade begärt att bolaget skulle betala 100 000 kronor i företagsbot för otillåten miljöverksamhet.

Bolaget begärde i första hand att slippa företagsboten och i andra hand att beloppet skulle sättas ned, bland annat med hänvisning till kostnaderna för saneringen och den tid som gått sedan händelserna.

Tingsrätten anser däremot inte att det finns skäl att sätta ned beloppet.

Vid bedömningen väger domstolen särskilt in mängden avfall och att delar av materialet klassats som farligt avfall.

I domen, som meddelades den 20 oktober, beslutar Uddevalla tingsrätt att bolaget ska betala hela den begärda företagsboten på 100 000 kronor.

Domen kan överklagas.