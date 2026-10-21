JUST NU: Timmerstockar blockerar väg – Helt avstängd för trafik

Länsväg 766 mellan Gäddebräcka och Ström på Orust är avstängd i båda riktningarna efter att timmerstockar hamnat över hela vägbanan.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt Trafikverkets information ligger timmerstockar över hela vägen, vilket gör att trafiken inte kan passera.

Trafikverket har kallat ut entreprenör ut till platsen för att hantera hindret och få vägen framkomlig igen.

Det finns ännu ingen uppgift om när vägen kan öppnas för trafik.

Trafikanter uppmanas att välja en annan väg tills hindret har undanröjts.