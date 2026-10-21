JUST NU: Timmerstockar blockerar väg – Helt avstängd för trafik

OrustTrafik

Länsväg 766 mellan Gäddebräcka och Ström på Orust är avstängd i båda riktningarna efter att timmerstockar hamnat över hela vägbanan.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 21 oktober 2026 19:22

Enligt Trafikverkets information ligger timmerstockar över hela vägen, vilket gör att trafiken inte kan passera.

Trafikverket har kallat ut entreprenör ut till platsen för att hantera hindret och få vägen framkomlig igen.

Det finns ännu ingen uppgift om när vägen kan öppnas för trafik.

Trafikanter uppmanas att välja en annan väg tills hindret har undanröjts.

Missa inget - Håll dig uppdaterad
🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
Top