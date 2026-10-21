Kusligt på Hawaii – Dags för årets spökvandring på södra Stenungsön

På lördag den 24 oktober förvandlas skogsområdet vid Hawaii på södra Stenungsön till en plats fylld av spöken och kusliga överraskningar. För tredje året i rad arrangeras spökvandringen, där besökarna själva kan välja hur skrämmande upplevelsen ska bli.

Text: Mikael Berglund Dela

Initiativet till spökvandringen togs av Stenungsundsbon Stefan Zavarko, som 2024 förverkligade en idé han burit på under flera år. Tillsammans med andra engagerade arrangerades den första vandringen vid Hawaii på Stenungsön.

Nu återkommer arrangemanget för tredje året i rad och precis som tidigare är det gratis att delta.

Två olika nivåer av skräck

För att även de mer lättskrämda ska kunna vara med delas kvällen upp i två delar.

Mellan klockan 17 och 18 erbjuds en lugnare vandring där besökarna får följa en stig genom skogen bland utplacerade Halloweendekorationer. Under den första timmen finns inga levande spöken som hoppar fram och skrämmer deltagarna.

Klockan 18 förändras stämningen. Då fylls skogen av spöken och andra skrämmande figurer som gör sitt bästa för att överraska besökarna. Den mer intensiva spökvandringen fortsätter fram till klockan 21.

Gratis för hela familjen

Vandringen tar ungefär tio minuter att genomföra och rekommenderas för barn från cirka sju år och uppåt.

Starten sker vid Hawaii på södra Stenungsön, med insläpp högst upp där parkeringen börjar.

Arrangemanget är kostnadsfritt och besökarna väljer själva om de vill uppleva den lugnare rundan eller våga sig ut i skogen när spökena har tagit över.

Spökvandringen arrangeras lördagen den 24 oktober klockan 17–21.