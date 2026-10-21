Polisen varnar för bedrägerisamtal – Utger sig för att vara svensk polis

Polisen varnar för en våg av misstänkta bedrägerisamtal i Västra Götaland. Ett stort antal personer har blivit uppringda av en engelsktalande, förinspelad röst som utger sig för att ringa från svenska polisen.
Under samtalen påstår rösten att det finns problem med mottagarens id-handlingar. Personen uppmanas därefter att göra ett knappval för att kopplas vidare till en handläggare, som sedan efterfrågar kontaktuppgifter.
I de hittills rapporterade fallen har samtalen kommit från telefonnummer med landskod +47, som tillhör Norge.
Polisen uppmanar till försiktighet
Polisen uppmanar allmänheten att inte lämna ut personliga uppgifter till okända uppringare och att inte följa instruktioner om knappval eller vidarekoppling vid misstänkta bedrägeriförsök.
Den som känner sig osäker bör avsluta samtalet.
Polisen betonar att bedragare kan utge sig för att företräda myndigheter och att ett telefonnummer eller en uppgiven identitet inte är någon garanti för att samtalet är äkta.
Tillvägagångssättet är känt sedan tidigare och används av bedragare i försök att komma åt människors pengar.
Om bedrägerier
Polisen tar varje år emot över 227 000 polisanmälningar om bedrägerier – i snitt handlar det om cirka 26 anmälningar per timme.
Bedrägerier via telefon och internet är en av de brottstyper som ökar mest i Sverige och brottsvinsterna från dessa brott uppskattas till över 6 miljarder kronor varje år.
Läs mer om hur du kan skydda dig mot bedrägerier på polisen.se.
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https://nyhetersto.se/2026/10/21/polisen-varnar-for-bedragerisamtal-utger-sig-for-att-vara-svensk-polis/