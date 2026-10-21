Strömavbrott i Svanesund med omnejd – 675 kunder berörda

Ett strömavbrott har inträffat i delar av Svanesund med omnejd på Orust under onsdagsförmiddagen. Som mest har 675 kunder berörts och elnätsbolaget Ellevio arbetar med att åtgärda felet.

Text: Mikael Berglund Dela

Strömavbrottet inträffade klockan 09.06. Enligt Ellevio pågår felavhjälpning och både driftledning och fälttekniker arbetar för att återställa elleveransen så snart som möjligt.

Under arbetets gång kan strömmen komma och gå för de berörda kunderna.

Det finns i nuläget ingen uppgift om när strömmen väntas vara tillbaka hos samtliga kunder.

Delar av området som berörs. Karta: Ellevio.

Aktuell information om avbrottet finns på Ellevios avbrottskarta.