VILTOLYCKA: Kolliderade med älg på länsväg 650

Förare till en personbil personbil kolliderade med en älg på länsväg 650 mellan Grössbacke och Spekeröd under tisdagskvällen. Ingen person ska ha skadats vid olyckan.
Samtal till polisen kom klockan 20.43. En personbil hade då kolliderat med en älg på den aktuella vägsträckan.
Ingen person kom till skada i samband med kollisionen.
En eftersöksjägare kallades ut för att söka efter älgen. Det är ännu oklart hur djuret klarade sig.
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https://nyhetersto.se/2026/10/21/viltolycka-kolliderade-med-alg-pa-lansvag-650-2/