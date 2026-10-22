Två personer utsatta för grön laser – Polisen utreder misshandel

Två personer ska ha blivit träffade av grön laser på Koppersvägen i Stenungsund sent på onsdagskvällen. Laserstrålen ska ha riktats från en lägenhet mot en gångväg mellan bostadshusen. Polisen påträffade en pojke under 15 år med en laserpekare och utreder nu misshandel och försök till misshandel.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 23.08 när en man i 40-årsåldern kontaktade polisen och uppgav att han hade fått grön laser riktad mot ögonen.

En polispatrull skickades till området kring Koppersvägen för att undersöka händelsen.

Enligt de uppgifter som framkommit ska laserstrålen ha riktats från en lägenhet och ut mot gångvägen mellan bostadshusen. Mannen befann sig på gångvägen när han ska ha träffats av laserljuset.

I samband med polisens arbete framkom att även en kvinna i 50-årsåldern hade utsatts för laserstrålen. Det finns därmed två målsägande i ärendet.

Polisen kunde påträffa en pojke under 15 år som hade en laserpekare. Han misstänks nu för brott i samband med händelsen.

Två brottsanmälningar har upprättats, en gällande misshandel och en gällande försök till misshandel.

Ärendet lämnas till sociala myndigheter

Eftersom pojken inte har fyllt 15 år är han inte straffmyndig. Polisen har därför upprättat en anmälan enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Kontakt har tagits med pojkens vårdnadshavare och ärendet lämnas över till sociala myndigheter.