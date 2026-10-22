Döms för utpressning – ”Ville ha betalt för sexuella tjänster”

En kvinna i 40-årsåldern från STO-området döms för utpressning efter att ha hotat avslöja en mans kontakter och förehavanden på internet. Mannen förmådde betala drygt 32 000 kronor. Kvinnan förnekade brott och menade att hon ville ha betalt för sexuella tjänster som utförts.

Händelsen inträffade i början av maj 2025. Enligt förundersökningen hade mannen tidigare haft kontakt med kvinnan via meddelandetjänsten Kik.

Den 1 maj fick mannen ett sms där kvinnan ville komma i kontakt med honom. Hon hotade därefter att berätta för hans hustru om hans tidigare kontakter på internet om han inte betalade.

Mannen gjorde sex banköverföringar till kvinnans konto under samma dag. Det sammanlagda beloppet uppgick till 22 072 kronor.

Enligt polisutredningen fortsatte kvinnan att begära pengar. Hon antydde även att hon kunde lämna över ärendet till en bekant i mannens närområde som skulle lösa situationen.

Mannen uppgav i polisförhör att han upplevde detta som obehagligt och skrämmande.

Skickade meddelanden via Swish

När mannen slutade svara och blockerade kvinnans telefonnummer försökte hon fortsätta kontakten.

Förundersökningen visar att kvinnan skickade Swishbetalningar på en krona vardera till mannen.

I meddelandefälten uppmanades mannen att höra av sig. Kvinnan skrev också att hon annars skulle kontakta hans hustru.

Polisen kunde genom uppgifter från bankerna och Swish dokumentera både mannens överföringar och kvinnans efterföljande meddelanden.

Kvinnan förnekade brott – Ville ha betalt för sexuella tjänster

I polisförhör berättade kvinnan att hon och mannen hade haft kontakt under flera år. Hon uppgav att det funnits en tidigare relation som innefattat sexuella tjänster och att mannen vid flera tillfällen inte hade betalat som utlovat.

Kvinnan hävdade också att mannen tidigare hade hotat att avslöja deras kontakt för hennes familj.

Hon medgav att hon hade hotat att berätta för mannens hustru, men förnekade att hon gjort sig skyldig till utpressning.

Uddevalla tingsrätt ansåg dock att mannens berättelse, tillsammans med kontoutdrag, förhör och övrig skriftlig bevisning, styrkte åtalet.

Domstolen slog fast att kvinnan uppsåtligen hade gjort sig skyldig till utpressning.

Villkorlig dom och dagsböter

Tingsrätten bedömde att brottets straffvärde motsvarade tre månaders fängelse.

Eftersom kvinnan inte tidigare var dömd för brott och domstolen inte bedömde att det fanns någon särskild risk för återfall bestämdes påföljden till villkorlig dom och 60 dagsböter på 400 kronor, sammanlagt 24 000 kronor.

Kvinnan ska dessutom betala 32 072 kronor i skadestånd till mannen, med ränta, samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Hon ska även ersätta staten för försvararkostnader på 7 044 kronor.

Domen kan överklagas.