Henåns IF får över 10 miljoner kronor – Ska bygga ny konstgräsplan och multiarena

Henåns IF har beviljats drygt 10 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att utveckla sin idrottsanläggning. Satsningen omfattar bland annat en belyst konstgräsplan, multiarena och hinderbana.

Det omfattande projektet ska ge föreningen möjlighet att förlänga fotbollssäsongen och samtidigt skapa fler möjligheter till idrott och rörelse för barn, ungdomar och äldre.

En central del av satsningen är en ny belyst konstgräsplan för elvamannafotboll. Den ska användas för föreningens organiserade barn- och ungdomsverksamhet, med både träningar och matcher.

Planen ska också användas för en årlig ungdomscup.

Flera nya aktivitetsytor

Utöver konstgräsplanen ska anläggningen kompletteras med en särskild teknikyta, en multiarena för tremannaspel med sarg och en hinderbana.

Dessa ytor ska kunna användas både inom föreningens organiserade träningar och för spontanidrott.

I projektet ingår även att anlägga en parkeringsyta.

Även aktiviteter för äldre

Satsningen riktar sig framför allt till barn och ungdomar, men ambitionen är att anläggningen ska komma fler målgrupper till del.

Andra lokala föreningar har visat intresse för att förlägga verksamhet till den nya anläggningen. Ett exempel är gåfotboll för personer över 65 år.

Med den nya konstgräsplanen och de kompletterande aktivitetsytorna vill Henåns IF skapa bättre förutsättningar för idrott och gemenskap under en större del av året.

Stöd från Allmänna arvsfonden

Finansieringen kommer från Allmänna arvsfonden, som ger stöd till projekt för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Under 2025 fördelade fonden sammanlagt 1,3 miljarder kronor till olika projekt runt om i Sverige, den högsta utdelningen i fondens historia.

Sedan 1970 har över 10 000 projekt fått stöd från Allmänna arvsfonden.