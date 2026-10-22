Höstlovet knackar på dörren – Här är aktiviteterna i STO

Nästa vecka är det dags för höstlov i Stenungsund, Tjörn och Orust. Kommuner, föreningar och lokala företag erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för både stora och små. NYHETERsto tipsar om vad som finns att hitta på under lovveckan.

Höstlovet infaller vecka 44, den 26–30 oktober, och runt om i STO-området väntar allt från spökvandringar och experiment till teater, idrott, skapande verkstäder och naturupplevelser. Flera aktiviteter är kostnadsfria, medan andra kräver bokning eller har en deltagaravgift.

Stenungsund – Experiment, teater och bad

I Stenungsund finns aktiviteter för både nyfikna barn och ungdomar som vill prova något nytt.

För de yngre inleds lovveckan redan lördagen den 24 oktober med barnföreställningen Pettson & Findus – Pannkakstårtan i Nösnäsgymnasiets Aula.

På Molekylverkstan Science Center erbjuds slimepyssel och experiment under lovveckan. För den som föredrar kultur väntar bland annat barnföreställningen Hattjakten på Kulturhuset Fregatten den 26 oktober, en skrivarworkshop med skräcktema den 27 oktober och programpunkten Language of Fungi den 29 oktober.

Biblioteket erbjuder också läs- och skrivaktiviteter, bland annat läslounge och bokklubb.

För den som vill röra på sig satsar Stenungsund Arena på bad och lek under perioden 24 oktober–1 november. Det finns även möjlighet till allmänhetens åkning i ishallen, med puck och klubba på särskilda tider.

Kommunens ungdomsverksamhet arrangerar dessutom aktiviteter för högstadie- och gymnasieungdomar under lovperioden.

Tjörn – Halloween, dans och skapande

På Tjörn märks Halloween i flera av lovaktiviteterna.

Tjörnbro Arena erbjuder bland annat spökvandring, ninjacamp och pumpaverkstad. Den som vill prova på dans kan bege sig till Rörelserummet i Tjörns ishall den 27 oktober, då barn mellan 10 och 12 år erbjuds ett danspass.

På Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn finns konst och skapande för barn och familjer, medan den som hellre vistas utomhus kan upptäcka vandringslederna vid Sundsby säteri och andra naturområden på ön.

Här finns alltså alternativ både för den som vill ha fartfyllda aktiviteter och för den som föredrar ett lugnare höstlov.

Orust – Ridning, spel och spökvandringar

På Orust väntar ett varierat program med aktiviteter för alla åldrar.

Biblioteken i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund erbjuder skapande aktiviteter under temat Farmors garage, där deltagarna får skapa nytt av sådant som annars skulle slängas. Det arrangeras också återbrukspyssel.

För ungdomar finns bland annat skräckmålning och godis på Ängås fritidsgård i Svanesund, där veckan avslutas med spökvandring den 30 oktober.

Spelintresserade kan delta i Magic: The Gathering tillsammans med Spelförbundet Orust, medan andra kan prova på luftgevärsskytte, discgolf, mattcurling och linedance.

Det arrangeras även ridläger och stallaktiviteter samt aktiviteter på Funkisgården i Henån. Den 28 oktober hålls en funkismässa med Pär Johansson från Glada Hudik-teatern.

På Kulturhuset Kajutan ges dessutom den interaktiva dansföreställningen Vela & Välja den 29 oktober.

Mycket att välja på under lovveckan

Oavsett om man föredrar Halloweenmys, idrott, kultur eller en utflykt i naturen finns det gott om möjligheter att fylla höstlovsdagarna.

Programmen kan innehålla aktiviteter med begränsat antal platser, särskilda åldersgränser och föranmälan. Det är därför klokt att kontrollera tider, priser och bokningsvillkor hos respektive arrangör.