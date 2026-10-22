Trafikolycka vid Nösnäsmotet

En trafikolycka har inträffat vid norra Nösnäsmotet i Stenungsund. Två bilar har kolliderat. Räddningstjänsten och ambulans har larmats till platsen.
Enligt de första uppgifterna är flera fordon inblandade i olyckan vid den olycksdrabbade stopplikten mot länsväg 160 och Stenungsöbron från centrum.
-Två personbilar har kolliderat. Räddningstjänst och ambulans är larmade, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Det finns ännu inga uppgifter om eventuella personskador.
Trafiken påverkas i området. Räkna med längre restid och eventuellt avstängd väg under räddningsarbetet.
Klockan 08:20 meddelade bärgare att man var klara på platsen, men restköer kan bestå.
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https://nyhetersto.se/2026/10/22/just-nu-trafikolycka-vid-nosnasmotet-3/