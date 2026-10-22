Kommunens blomlådor plundras – Ett 20-tal plantor borta

Ett 20-tal plantor har stulits från kommunens blomsterlådor på Orust under den senaste veckan. Nu reagerar kommunen på stölderna som både förstör planteringarna och innebär extra kostnader.

Text: Mikael Berglund Dela

Orust kommuns parkarbetare har under de senaste dagarna arbetat med att göra kommunens planteringar och offentliga blomkrukor fina inför hösten.

Men samtidigt som höstplanteringarna kommit på plats har en eller flera personer stulit växter från kommunens urnor och blomsterlådor.

Särskilt drabbade är blomlådorna på bron i Henån där ett 20-tal plantor har försvunnit bara under den senaste veckan.

Kostsamt för kommunen

Stölderna innebär både merarbete för kommunens personal och kostnader för att ersätta de försvunna växterna.

– Det är dyrt med plantor och det här innebär väldigt tråkiga kostnader för kommunen. Det känns så synd, när vi har försökt göra det så fint, säger Andreas Bernmar, enhetschef vid gata- och parkenheten i Orust kommun.

Kommunen påminner om att planteringarna är till för allmänheten och ska bidra till en trivsam miljö för både invånare och besökare.

– Blommorna är till för att alla på Orust ska kunna njuta av dem – inte för att någon ska ta med sig dem hem.