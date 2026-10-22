Misstänkt grovt hemfridsbrott

En kvinna i 40-årsåldern larmade polisen sent på onsdagskvällen efter att ha misstänkt att någon försökte ta sig in i hennes bostad på Orust.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 23.14 på onsdagskvällen.

Kvinnan uppgav att hon misstänker att någon försökte ta sig in i bostaden.

-Kvinnan hör att någon är på utsidan och att någon ryckt i dörren för att försöka ta sig in, säger Tamara Fuentes, Polisens Presstalesperson.

En polispatrull skickades till adressen för att undersöka vad som hade hänt. Vid kontrollen kunde polisen dock inte hitta någon person vare sig inne i eller i anslutning till bostaden.

Polisen har upprättat en anmälan om grovt hemfridsbrott.

Det finns i nuläget ingen misstänkt gärningsperson.