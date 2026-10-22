Kvinna misstänks ha stulit två fryspizzor – Stoppades av butikspersonal

En kvinna misstänks för ringa stöld efter att ha passerat kassan i en matbutik i centrala Stenungsund med två obetalda fryspizzor. Varorna hade ett värde av 75 kronor.
Händelsen inträffade vid 12.10-tiden på onsdagen.
Kvinnan ska ha passerat den sista betalningsmöjligheten utan att betala för de två fryspizzorna. Butikspersonalen ingrep och genomförde ett envarsgripande.
Polisen kallades till butiken för att ta uppgifter om händelsen och dokumentera omständigheterna kring det misstänkta tillgreppet.
En anmälan om ringa stöld upprättades. Värdet på de aktuella varorna uppgick till sammanlagt 75 kronor.
Ett envarsgripande innebär att en privatperson, exempelvis butikspersonal, under vissa förutsättningar får gripa en person som misstänks för brott.
Enligt rättegångsbalken får vem som helst gripa den som påträffas på bar gärning eller flyende fot efter ett brott som kan ge fängelse. Det gäller även vid exempelvis ringa stöld.
Den som grips ska skyndsamt överlämnas till polisen. Ett envarsgripande ger inte rätt att använda mer våld än vad som är försvarligt i situationen.
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https://nyhetersto.se/2026/10/22/kvinna-misstanks-ha-stulit-tva-fryspizzor-stoppades-av-butikspersonal/