Kvinna misstänks ha stulit två fryspizzor – Stoppades av butikspersonal

Två fryspizzor resulterade i anmälan om ringa stöld på onsdagen.

En kvinna misstänks för ringa stöld efter att ha passerat kassan i en matbutik i centrala Stenungsund med två obetalda fryspizzor. Varorna hade ett värde av 75 kronor.

Händelsen inträffade vid 12.10-tiden på onsdagen.

Kvinnan ska ha passerat den sista betalningsmöjligheten utan att betala för de två fryspizzorna. Butikspersonalen ingrep och genomförde ett envarsgripande.

Polisen kallades till butiken för att ta uppgifter om händelsen och dokumentera omständigheterna kring det misstänkta tillgreppet.

En anmälan om ringa stöld upprättades. Värdet på de aktuella varorna uppgick till sammanlagt 75 kronor.