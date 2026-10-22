Polisen varnar för fickstölder i Bohuslän – Misstänker samma gärningspersoner

Flera fickstölder har anmälts i Bohuslän den senaste veckan. Polisen misstänker att samma gärningspersoner kan ligga bakom flera av stölderna och uppmanar allmänheten att vara extra vaksam.
Under den senaste veckan har polisen i region Väst fått in ett flertal anmälningar om fickstölder. Brotten har hittills varit koncentrerade till Bohuslän och Halland.
Enligt polisen finns likheter i tillvägagångssättet och spår i utredningarna som tyder på att samma person eller personer kan ligga bakom flera av stölderna.
Polisen varnar samtidigt för att organiserade stöldligor snabbt kan förflytta sig mellan olika kommuner och län. Därför är det svårt att förutse var nya stölder kan inträffa.
Uppmanar till ökad vaksamhet
Polisen uppmanar allmänheten att vara särskilt uppmärksam på platser där många människor vistas, exempelvis i butiker, köpcentrum och kollektivtrafiken.
Ficktjuvar kan utnyttja trängsel och situationer där människor för ett ögonblick tappar uppsikten över sina tillhörigheter.
Det är därför viktigt att hålla mobiltelefon, plånbok och andra värdesaker under uppsikt.
Polisen uppmanar allmänheten att vara extra vaksam på platser med mycket folk, exempelvis i butiker och kollektivtrafiken.
- Håll uppsikt. Lämna aldrig värdesaker obevakade och var särskilt uppmärksam vid trängsel.
- Skydda väskan. Bär den framför kroppen och förvara inte värdesaker i ytterfacken.
- Tänk på barnvagnen. Lägg inte mobiltelefon, plånbok eller andra värdesaker i vagnen.
- På café och restaurang. Häng inte väskan eller en jacka med värdesaker över stolsryggen. Placera hellre väskan mellan benen.
- Använd innerfickan. Förvara mobiltelefon och plånbok där i stället för i bakfickan.
- Ta bara med det nödvändiga. Undvik onödigt mycket kontanter och extra betalkort.
- Sprid ut värdesakerna. Förvara helst inte nycklar, legitimation, plånbok och bankkort på samma ställe.
Polisen betonar att stölderna hittills har varit koncentrerade till Bohuslän och Halland, men att gärningspersonerna snabbt kan förflytta sig till andra områden.
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https://nyhetersto.se/2026/10/22/polisen-varnar-for-fickstolder-i-bohuslan-misstanker-samma-garningspersoner/