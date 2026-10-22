Stöld på byggarbetsplats på Lavön – Släp med stort elverk försvunnet

Ett släp med ett större elverk har stulits från en byggarbetsplats på Lavön under natten mot onsdagen. Släpet är nu efterlyst.

Text: Mikael Berglund Dela

Stölden ska ha inträffat någon gång mellan tisdag och onsdag.

Gärningspersonerna har monterat ner delar av byggstaketet för att ta sig in på området. Därefter har de även tagit sig in i en container på byggarbetsplatsen.

Ett släp med ett större elverk har stulits från platsen.

Polisen har upprättat en anmälan om stöld och skadegörelse. Det stulna släpet är efterlyst och polisen tar tacksamt emot tips och iakttagelser som kan kopplas till händelsen.

Även byggföretag i Hälleviksstrand utsatt

I förra veckan fick ett byggföretag i Hälleviksstrand påhälsning av nattliga tjuvar. Ett inbrottslarm hade utlösts i företagets garagebyggnad. Två personer syntes på övervakningskamera, men ingen var kvar när polis och väktare kom till platsen.

I nuläget är det oklart om det finns ett samband mellan händelserna.