Anställd på äldreboende tog pengar från boende – Döms för bedrägeri

En kvinna i 40-årsåldern döms för sex fall av bedrägeri efter att ha tagit sammanlagt 15 600 kronor från en äldre kvinnas bankkonto. Brotten begicks när hon arbetade på ett äldreboende i STO-området. Hon döms även för två fall av penningtvättsbrott.

Den äldre kvinnan hade lämnat sitt bankkort och sin kod till den anställda för att få hjälp med inköp. Men under augusti och september 2024 gjordes sex kontantuttag som den äldre kvinnan inte hade godkänt.

Uttagen varierade mellan 1 000 och 4 500 kronor och uppgick sammanlagt till 15 600 kronor.

Enligt domen visade både övervakningsbilder och bankuppgifter att den anställda genomfört uttagen. Vid flera tillfällen sattes pengarna därefter in på hennes eget konto.

Upptäcktes när pengarna var slut

Misstankarna uppstod när den äldre kvinnan började undra över sina pengar. Efter att personalen uppmärksammat att den anställda hade hennes bankkort kontaktades chefen på äldreboendet.

Kvinnan uppmanades att spärra kortet och begära kontoutdrag. När handlingarna kom fram visade det sig att kontot var tömt.

Under utredningen berättade den äldre kvinnan att hon känt stort förtroende för den anställda och att hon kände sig lurad.

Den anställda förnekade brott och uppgav att uttagen hade gjorts med kvinnans tillåtelse. Hon hävdade bland annat att pengarna använts till inköp, däribland alkohol, och att en del av beloppet varit ett lån.

Tingsrätten underkände förklaringen

Uddevalla tingsrätt anser inte att kvinnans förklaringar är trovärdiga.

Domstolen pekar bland annat på att hon inte kunnat visa kvitton eller på annat sätt styrka vad pengarna använts till. Hon hade inte heller någon rimlig förklaring till varför pengar från den äldres konto omedelbart sattes in på hennes eget.

Tingsrätten konstaterar dessutom att den anställda missbrukat sin förtroendeställning.

Den äldre kvinnan har sedan dess avlidit.

Även dömd för penningtvätt

Kvinnan döms också för två fall av penningtvättsbrott i ett separat ärende.

Två personer hade i oktober 2025 lurats att betala sammanlagt 11 000 kronor för en bastu som annonserats på nätet. Pengarna hamnade på kvinnans bankkonto och fördes därefter vidare.

Kvinnan uppgav att hon kommit i kontakt med en person via en Facebookgrupp och blivit erbjuden att ta emot pengar, föra dem vidare och behålla en mindre ersättning.

Hon förnekade att hon förstått att pengarna kom från brott.

Tingsrätten bedömer däremot att hon varit likgiltig inför risken att medverka till penningtvätt och därför haft uppsåt till brotten.

Villkorlig dom och skadestånd

Kvinnan döms till villkorlig dom och 100 dagsböter på sammanlagt 5 000 kronor.

Hon ska dessutom betala totalt 26 600 kronor i skadestånd till de drabbade, varav 15 600 kronor avser bedrägerierna mot den äldre kvinnan och 11 000 kronor penningtvättsbrotten.

Tingsrätten bedömer att det samlade straffvärdet motsvarar drygt sex månaders fängelse. Eftersom kvinnan är tidigare ostraffad och det saknas anledning att tro att hon kommer att begå nya brott stannar påföljden vid villkorlig dom och böter.

Domen kan överklagas.