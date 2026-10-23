COOP-stipendium till Stenungsund Stingers – Ska stärka tjejhockeyn

Stenungsund Stingers har tilldelats ett stipendium på 20 000 kronor från Coop Väst. Pengarna ska användas till material och matchställ för föreningens tjejlag.

Text: Mikael Berglund Dela

Stipendiet delades ut på Coop Stenungsund under fredagen och är ett stöd till föreningens arbete med att utveckla tjejhockeyn och skapa bättre förutsättningar för unga spelare.

Stenungsund Stingers är en stor förening med ett uttalat fokus på att få fler tjejer att spela ishockey och ge dem möjlighet att fortsätta utvecklas inom sporten.

Pengarna går till tjejlagen

Stipendiet på 20 000 kronor ska användas till material och matchställ för tjejlagen.

Coop Stenungsund lyfter fram föreningens engagemang för tjejhockeyn och betonar vikten av att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas genom idrott.

För Coop handlar stödet inte bara om ishockey, utan också om gemenskap, rörelseglädje och att skapa möjligheter för unga att växa både på och utanför isen.

Stöd till lokala föreningar

Coop Väst har sedan tidigare delat ut stipendier till föreningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet.

Förra året tilldelades Stenungsunds IF ett stipendium på 20 000 kronor. Då öronmärktes pengarna till föreningens ungdomsfotboll.

I år går alltså stödet till Stenungsund Stingers och föreningens satsning på tjejhockeyn.