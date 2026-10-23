Cyklist påkörd vid Häggvall – Fördes till sjukhus

En person fördes till sjukhus efter trafikolyckan vid Häggvall på Tjörn. Foto: NYHETERsto

En cyklist blev påkörd på väg 169 vid Häggvall på Tjörn under fredagsmorgonen. Räddningstjänst, ambulans och ambulanshelikopter larmades till olycksplatsen. En person fördes till sjukhus och vägen stängdes av.

Text: Mikael Berglund Dela

Olyckan inträffade vid 06.35-tiden på fredagen.

Enligt de första uppgifterna hade en cyklist blivit påkörd. Räddningstjänst och ambulans larmades till platsen och vid 06.50-tiden var även ambulanshelikoptern på väg.

Strax efter klockan 07 fördes en person till Kungälvs sjukhus. Skadeläget var då oklart.

Vägen stängdes av

Väg 169 stängdes av vid Häggvall till följd av olyckan. Trafikverket angav stor påverkan på trafiken i båda riktningarna.

Vittnen på plats uppgav att många bilister valde att köra den smala vägen via Gamla Myggenäs för att ta sig förbi olycksplatsen.

Vid klockan 07:30 öppnades vägen åter för trafik.