Körde mot trafiken på E6 – Kvinna i 70-årsåldern åtalas

Förare körde mot trafiken på E6. Vid Kode tog det stopp. Foto: Polisen Förundersökning

En kvinna i 70-årsåldern åtalas för grov vårdslöshet i trafik efter att ha kört mot trafiken på E6 mellan Stenungsund och Kode. Enligt åklagaren tvingades mötande bilister väja för att undvika kollision.

Det var strax efter midnatt den 8 oktober som polisen fick flera samtal om en personbil som körde söderut i de norrgående körfälten på E6.

Bilen observerades bland annat vid Stripplekärr, Stora Höga och Jörlanda. Flera bilister slog larm till polisen efter att ha mött fordonet.

Stoppades av vägarbete

Färden fick sitt slut vid Kodemotet, där ett pågående vägarbete gjorde att trafiken leddes om till ett körfält. Bilen kunde inte fortsätta och en polispatrull påträffade kvinnan intill fordonet.

Förare körde mot trafiken på E6. Vid Kode tog det stopp. Foto: Polisen Förundersökning Förare körde mot trafiken på E6. Vid Kode tog det stopp. Foto: Polisen Förundersökning ‹ 1 av 2 ›

Åtalas för grov vårdslöshet

I stämningsansökan anser åklagaren att kvinnan i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet genom att köra mot färdriktningen på motorvägen under en längre sträcka.

Åklagaren menar att körningen ska bedömas som grov eftersom kvinnan varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Flera vittnen ska höras om sina iakttagelser och hur mötande trafik påverkades.

Kvinnan, som är bosatt i USA men även svensk medborgare, varken erkänner eller förnekar brott.