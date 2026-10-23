Man döms efter hotfulla mejl till socialsekreterare

En man i 50-årsåldern i STO-området döms för två fall av hot mot tjänsteman efter att ha skickat hotfulla mejl till en socialsekreterare. Hoten hade koppling till mannens missnöje med beslut om ekonomiskt bistånd.

Bakgrunden till händelserna var en konflikt kring mannens ekonomiska bistånd. Socialsekreteraren hade ansvarat för mannens ärende och fattat beslut som mannen var missnöjd med.

Under perioden juli 2024 till mars 2025 skickades flera mejl till socialsekreteraren. Enligt domen innehöll tre av mejlen uttalanden som åklagaren ansåg vara hotfulla.

I ett av mejlen skrev mannen:

”Bli inte förvånad om du eller din familj plötsligt saknar något i livet framöver. Karma is a bitch.”

I ett annat mejl skrev han att han, om han blev vräkt eller stod utan lagstadgad försörjning, skulle tillämpa samma lagar och regler som i Amazonas.

Socialsekreteraren upplevde hoten som obehagliga

Under rättegången berättade socialsekreteraren att han tidigare fått otrevliga mejl från mannen, men att de aktuella meddelandena gick längre.

Särskilt obehagligt upplevde han det mejl där även hans familj nämndes. Han tolkade formuleringen som ett hot om att mannen skulle kunna skada honom eller hans familj på något sätt.

Även socialsekreterarens chef uppgav att mejlen skilde sig från tidigare kontakter och att innehållet var hotfullt.

Mannen förnekade brott Andra hjälpt honom att skicka mail

Mannen förnekade att han hade skickat de aktuella mejlen, men medgav att de kom från hans e-postadress.

Han förklarade att andra personer ibland hjälpte honom att skriva mejl och att han även använde dikteringsverktyg. Enligt mannen kunde någon annan därför ha formulerat eller skickat meddelandena.

Han ansåg inte heller att formuleringarna utgjorde hot och menade att de hade tagits ur sitt sammanhang.

Tingsrätten godtog inte förklaringen. Domstolen ansåg att vittnesuppgifterna och mejlens innehåll visade att mannen själv hade skickat meddelandena.

Döms för två av tre uttalanden

Uddevalla tingsrätt bedömer att två av de tre uttalandena utgjorde hot mot tjänsteman.

Domstolen anser att formuleringarna om familjen och Amazonas innebar underförstådda hot om brottsliga handlingar, med tydlig koppling till socialsekreterarens myndighetsutövning.

Det tredje uttalandet, där mannen skrev att hans tålamod var slut, bedömdes däremot som för vagt för att vara straffbart.

Villkorlig dom och skadestånd

Mannen döms till villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor.

Han ska även betala 8 000 kronor i skadestånd till socialsekreteraren för kränkning, samt ränta.

Tingsrätten konstaterar att brotten har ett straffvärde motsvarande ett kortare fängelsestraff, men att en icke frihetsberövande påföljd är tillräcklig.

Domen kan överklagas.