Misstänks ha stulit öl och hundmat på Hemköp

Stenungsund
Foto: Arkivbild/NYHETERsto

En man i 50-årsåldern misstänks för ringa stöld efter att ha passerat sista betalningsmöjligheten på Hemköp i Stora Höga med obetalda varor bestående av öl och hundmat.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 23 oktober 2026 09:15 | Uppdaterad: 23 oktober 2026 09:28

Händelsen inträffade strax efter klockan 11 på torsdagen.

Butikspersonalen stoppade mannen efter att han passerat sista betalningsmöjligheten med öl och hundmat utan att betala. Varorna hade ett värde av omkring 60 kronor.

Polisen kallades till butiken för att identifiera mannen, hålla förhör och dokumentera händelsen.

En anmälan om ringa stöld upprättades. Mannen är i 50–55-årsåldern.

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