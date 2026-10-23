Nationalteaterns Rockorkester till Svanesundsfestivalen

Svanesundsfestivalen fortsätter att fylla på artistlistan inför nästa sommar. Nu står det klart att Nationalteaterns Rockorkester kommer till festivalen på Orust. Därmed väntar klassisk svensk rock med låtar som blivit välkända för flera generationer.

Nationalteaterns Rockorkester har sina rötter i den svenska proggrörelsen på 1970-talet och växte fram ur teatergruppen Nationalteatern i Göteborg. Även om teatergruppen och rockorkestern hade nära kopplingar var de två olika ensembler.

Med klassiker som ”Livet är en fest”, ”Hanna från Arlöv”, ”Bängen trålar” och ”Barn av vår tid” har musiken blivit en del av den svenska rockhistorien.

När frontmannen, gitarristen och låtskrivaren Ulf Dageby avled sommaren 2024 upphörde bandet under sitt dåvarande namn. De kvarvarande musikerna valde dock att låta musiken leva vidare och återvände till scenen under namnet Rockorkestern.

Fem artistbokningar presenterade

Med det senaste artistsläppet fortsätter Svanesundsfestivalen att bredda sitt musikaliska utbud.

Sedan tidigare står det klart att Fröken Snusk och Drängarna återvänder till festivalen 2027. Även Danzbanderz och den norska duon Bek & Moberg är klara för nästa sommar.

– Vår ambition är att vara åldersöverskridande och ha bred repertoar med olika musikstilar, har Niklas Jigberg, arrangör av Svanesundsfestivalen, tidigare sagt till NYHETERsto.

Svanesundsfestivalen arrangeras traditionsenligt under den sista helgen i juli och fler artistsläpp väntas framöver.

Festivalpass till Early Bird

För den som redan nu vill säkra sin plats till nästa sommars Svanesundsfestival finns festivalpass ute till försäljning.

Festivalpass har erbjudits till Early Bird-pris med 50 procents rabatt via Tickster.