Oj! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Höstlovet närmar sig och helgen bjuder på familjeteater, körmusik, konst, film och samiska berättelser. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust den 23–25 oktober. Text: Mikael Berglund Dela Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan. 🍂 Höstlovet 2026 – Hitta aktiviteter Se hela programmet för höstlovet i Stenungsund, Tjörn och Orust. Klicka vidare för tider, priser och eventuell bokning. Stenungsund – Höstlovsprogram ↗ Tjörn – Höstlovsprogram ↗ Tjörnbro Arena – Höstlovskul ↗ Orust – Höstlovsprogram ↗ Program och tider kan ändras. Kontrollera alltid aktuell information hos arrangören. STENUNGSUND HELGENS FAMILJETIPS Pettson & Findus ”Pannkakstårtan” Aulan, Nösnäsgymnasiet • Lördag 24 oktober kl. 13.00–14.00 När Findus ska fira födelsedag står pannkakstårta på önskelistan. Men mjölet är slut och Pettsons cykel har punktering. En familjeföreställning fylld av humor och oväntade förvecklingar. Läs mer och boka biljetter >>

Kusligt på Hawaii – årets spökvandring på södra Stenungsön

Hawaii, södra Stenungsön • Lördag 24 oktober kl. 17.00–21.00

För tredje året i rad väntar spöken och kusliga överraskningar i skogen vid Hawaii. Mellan klockan 17 och 18 erbjuds en lugnare vandring utan levande spöken, medan den som vågar kan ge sig ut på en betydligt läskigare runda mellan 18 och 21. Vandringen tar cirka tio minuter, rekommenderas från omkring sju år och är helt gratis.

Läs mer om spökvandringen >>

Film-och Musikalkonsert med Opus-83

Kulturhuset Fregatten • Lördag 24 oktober kl. 17.00–19.00

Opus 83 framför musik ur filmer och musikaler tillsammans med musikalartisten Stina Klintbom och pianisten David Carbe. En konsert i två akter med möjlighet att köpa fika i pausen.

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Finissage, Bar & Quiz

Stenungsund • Lördag 24 oktober

En avslutande kväll med konst, bar och quiz. Se arrangörens sida för plats och exakt starttid.

Läs mer om evenemanget >>

BIO I STENUNGSUND Fregatten Bio – helgens filmer Fredag 23 oktober

18.30 – Resan till Piemonte Lördag 24 oktober

12.15 – Lilla spöket Laban busar vidare

14.00 – Nelly Rapp – Porten till underjorden

16.00 – Resan till Piemonte

18.30 – Verity Söndag 25 oktober

13.45 – Fåret Shaun och monstret på bondgården

15.45 – Minioner & Monster

18.00 – Arkipelag Mer information och biljetter:

Se bioprogrammet och boka biljetter >>

Utställningar

Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Till 24 oktober

En utställning om rörelse, kropp och förberedelser inför det oväntade.

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Sven Drobnitza – Höstens utställning

Stenungsund • Till 14 november

Sven Drobnitzas abstrakta måleri utforskar material, former och uttryck som öppnar för betraktarens egna tolkningar.

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FN-DAGEN • SAMISK KULTUR Samiska berättelser, film och musik Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Lördag 24 oktober Tillsammans med Tjörns filmstudio uppmärksammar museet FN-dagen och samisk kultur. Programmet innehåller dokumentärfilmen Historjá – Stygn för Sápmi kl. 12.15–13.45, allmän guidning kl. 14.00–15.00, musik och jojk med Elin Teilus kl. 15.15–16.00 samt filmen Sameblod kl. 16.15–18.15. Programmet är kostnadsfritt med platser i mån av tillgång; för den allmänna visningen krävs entrébiljett till utställningen. Se hela programmet >>

Utställning med Emil Josefsson och Maria Bennysdotter

Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Lördag 24 oktober kl. 11.00–15.00

En konstutställning där två konstnärskap möts och utforskar likheter, olikheter och speglingar mellan inre och yttre världar.

Utställningar

Utställning – Billströmska folkhögskolan

Tjörn • Till 30 oktober

En utställning med anknytning till Billströmska folkhögskolans historia.

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Utställning – Britta Marakatt-Labba

Nordiska Akvarellmuseet • Till 11 april 2027

Möt den samiska konstnärens bildberättande och verk på papper.

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Partyquiz med Quizprinsen – 23 oktober

Orust • Fredag 23 oktober

Starta helgen med musik, frågor och quizstämning. Se arrangörens evenemangssida för plats och starttid.

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Burgare och Bärs – Musikquiz på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Fredag 23 oktober

Musikquiz och burgare på Slussens Pensionat.

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Matiné i Ellös Parken

Ellös Parken • 23–24 oktober

Kortfilmspaketet Vänner forever bjuder på filmer om vänskap och äventyr för yngre barn. Kontrollera föreställningstid och biljettinformation hos arrangören.

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Julmarknader 2026 Upptäck årets julmarknader i Stenungsund, Tjörn och Orust – samlade på ett ställe. Se alla julmarknader >> Arrangerar du en julmarknad? Kontrollera att uppgifterna stämmer eller tipsa oss om en marknad som saknas.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.