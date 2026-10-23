Polisen luktade sig till misstänkt narkotika i bil

Två män misstänks för narkotikabrott efter att polisen kontrollerat en parkerad bil på Sundbyvägen på Tjörn under natten mot fredagen. Vid en husrannsakan i fordonet hittades en mindre mängd misstänkt narkotika.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var vid 02-tiden som en polispatrull kontrollerade ett stillastående fordon. I bilen befann sig två män.

I samband med kontrollen kände poliserna en lukt som väckte misstanke om narkotikabrott. En husrannsakan genomfördes i bilen och en mindre mängd misstänkt narkotika påträffades och togs i beslag.

En man i 30–35-årsåldern misstänks för narkotikabrott genom innehav och eget bruk.

Den andre mannen, som är i 40–45-årsåldern, misstänks för narkotikabrott genom eget bruk.