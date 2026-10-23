SMHI varnar för kraftiga vindbyar – Gul varning för STO

SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindbyar under söndagen. Varningen omfattar bland annat Stenungsund, Tjörn och Orust, där vindbyarna kan nå 20–25 meter per sekund.

Text: Mikael Berglund Dela

Varningen gäller söndagen den 25 oktober mellan klockan 03.00 och 12.00 och omfattar västligaste delen av Västra Götaland samt stora delar av Halland, Skåne och Blekinge.

Kraftiga vindar och regn

Under natten mot söndagen tilltar sydvinden när ett omfattande lågtryck rör sig in över Sverige.

Enligt SMHI väntas vindbyar på 20–25 meter per sekund. Vinden avtar något under förmiddagen, men det fortsätter att vara blåsigt under resten av dagen.

Även under måndagen väntas blåsigt väder, då vinden vrider till väst.

Samtidigt väntas regn, med mängder på upp mot 30 millimeter under söndagen.

Risk för nedfallna träd och störningar

De kraftiga vindarna kan leda till att träd och grenar faller över vägar. Det finns även risk för förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken.

SMHI varnar också för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.

Lösa föremål utomhus, som trädgårdsmöbler och studsmattor, bör förankras eller säkras. Även tillfälliga konstruktioner, exempelvis byggnadsställningar, kan påverkas av vinden.

Skador kan dessutom uppstå på skog, särskilt vid hyggeskanter och i nygallrade områden.

SMHI påpekar att det väntas bli blåsigt även utanför det område som omfattas av varningen, men med något lägre vindstyrkor.