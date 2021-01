NYHETERsto ger dig en morgonrapport med en snabb koll på det du behöver veta om natten, morgonen och om denna dag. En bra start på dagen! Här får du nattens polisrapport, händelser från räddningstjänsten, trafikinformation, lokalt väder och dagens namn.

Dagens namn:

Grattis säger vi till Jan och Jannike som idag har namnsdag.

Dagens bild:

Morgon över Hakefjorden Mot Marstrand från Hallerna. Foto: Ulf Friman.

POLISEN SÖDRA FYRBODAL

– Under natten har Polisen Södra Fyrbodal där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår genomfört kontroll av fordon-, förare-, och nykterhet.

I övrigt inga larm eller händelser som resulterat i någon brottsanmälan.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

– Under natten fick räddningstjänsten larm om en misstänkt skogsbrand i Stenungsund, men man behövde aldrig rycka ut då man fått meddelande om att industrin startar upp och det inringaren såg var facklorna från Borealis.

Information om eldning:



Inget eldningsförbud i STO-området*

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud. Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan

INFORMATION FRÅN DIN KOMMUN

NYHETSRUBRIKER

Borealis startar sin krackeranläggningen.

- Vi börjar ta in råvara och startar processen. Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och den stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder.



Under denna tid kommer det vara förhöjda ljudnivåer. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks.



- Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten.

TRAFIK



– Anmäl akuta trafikhinder till Trafikverket 0771-921921



E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron

Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.

