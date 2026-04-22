Fartsyndare fast i kontroller

Flera förare fartsyndare fick böter efter trafikkontroller i centrala Stenungsund under tisdagen.
Den första kontrollen genomfördes vid 13-tiden på Hallernaleden, där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Två förare fick ordningsböter, och den högsta uppmätta hastigheten var 63 km/h.
Senare under dagen hölls en ny kontroll på Göteborgsvägen i höjd med Circle K. Under cirka 30 minuter utfärdades fem ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Den högsta uppmätta hastigheten där var 71 km/h.
