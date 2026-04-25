Polisen varnar för falska sms om böter – ”Klicka inte på länken”

Polisen går ut med en ny varning efter en pågående våg av bedrägeriförsök via sms som eskalerat de senaste dagarna.

Text: Mikael Berglund

Under fredagen kom ett stort antal samtal och anmälningar in till polisens kontaktcenter från personer som fått meddelanden som ser ut att komma från polisen. I sms:en uppmanas mottagaren att betala trafikböter via en länk.

Meddelandena är falska och syftar till att lura mottagaren att klicka på länken och genomföra en betalning.

Polisen befarar att mörkertalet är stort och att många kan ha fått liknande sms utan att anmäla.

Varningen är tydlig: klicka inte på länken och lämna inte ut några uppgifter.

Polisen skickar inte ut böter via sms och ber aldrig om betalning på det sättet.

Den som fått ett sådant meddelande uppmanas att radera det och vara extra uppmärksam på liknande försök.