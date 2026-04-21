Stall drabbat av sadelstöld – Dagar efter polisens varning

Förra veckan gick polisen ut med en tydlig uppmaning efter en ökning av sadelstölder i angränsade områden. Nu har ett stall i Stenungsund drabbats.

På tisdagen upptäckte en stallägare i Spekeröd, Stenungsund att någon haft påhälsning i stallet. Flera sadlar och träns saknas – däribland handgjorda och specialsydda för ägarens hästar.

Stölder av den här typen har den senaste tiden ökat i regionen. Gärningspersoner riktar ofta in sig på sadelkammare där värdefull utrustning förvaras och slår till under kvällar eller nätter när stall står obevakade. Utrustningen är lätt att omsätta och kan snabbt föras vidare.

Den aktuella händelsen i Spekeröd visar att stölderna nu nått STO-området.

I samband med den tidigare varningen betonade polisen vikten av att se över säkerheten. Stall bör vara ordentligt låsta, och belysning som tänds vid rörelse kan ha en avskräckande effekt. Kamerabevakning kan vara ett komplement, liksom att märka upp utrustning för att öka möjligheten att spåra den vid stöld.

Polisen uppmanade boende områden nära stall att vara uppmärksamma på okända fordon, särskilt under sena tider på dygnet.

Tidigare nyhet: Polisens uppmaning efter ny våg av sadelstölder