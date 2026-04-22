Stenungsund Express blir linje 321 – Fler avgångar och dubbeldäckare med fler platser

-

Stenungsund Express får nytt namn och uppgraderas. Den 15 juni blir linjen istället linje 321 – med fler turer och nya bussar – 12 nya dubbeldäckare sätts in på linjen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 22 april 2026 12:00 | Uppdaterad: 22 april 2026 12:27

Förändringen innebär en tydlig förstärkning av trafiken. Framför allt kvällar och helger får fler turer, något som länge efterfrågats av pendlare i STO-området.

Dubbeldäckare med 34 fler platser

Samtidigt sätts tolv nya dubbeldäckare in på linjen. De nya bussarna rymmer 81 sittande resenärer, vilket är 34 fler platser jämfört med dagens fordon. Syftet är att minska trängseln på en av de mest använda pendlarlinjerna mellan Stenungsund och Göteborg.

Linjen, som tidigare marknadsförts som Stenungsund Express, har under flera år haft en central roll för resandet i området. Namnbytet till linje 321 innebär att den blir en del av det ordinarie linjenätet, samtidigt som standarden höjs.

De nya avgångstiderna, som gäller från 15 juni, går redan nu att söka fram i appen Västtrafik To Go eller västtrafiks hemsida.

Foto: Västtrafik

