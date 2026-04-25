JUST NU: Brand i villa utanför Henån – Huset övertänt

Räddningstjänsten larmades natten mot lördag om brand i en villa på Buavägen utanför Henån.

Larmet kom klockan 01:41.

Initiala uppgifter talar om att branden ska ha startat på altanen och vid larmsamtalet ska huset vara övertänt.

Huset går inte rädda utan kommer brinna ner.

-Man arbetar med utvändig släckning av villan och försöker samtidigt skydda ett närliggande garage och närliggande skog, uppger Räddningstjänstens ledningscentral.

Det ska inte vara någon skadad och ambulans är inte skickad.