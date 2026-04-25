Bil påkörd bakifrån av lastbil – Stannade för ambulans

En bil blev påkörd bakifrån av en lastbil på Tjörn under lördagen. Händelsen inträffade när lastbilen skulle lämna företräde för en ambulans.

Larmet om olyckan kom strax efter klockan 11 på lördagen och positionen var Hjälteby på Tjörn, en händelse som STtidningen var förts att rapportera om.

Bilföraren ha bromsat för att lämna företräde åt en ambulans. Lastbilschauffören lyckades då inte stanna i tid och körde in i bilen bakifrån.

Ingen person ska ha skadats i olyckan.

Bilen var efter olyckan i körbart skick och behövde bärgare.