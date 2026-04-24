JUST NU: Fotgängare påkörd vid Stenungsöbron – Förd till sjukhus

En fotgängare blev påkörd i tunneln under Stenungsöbron, vid Nösnäsbadet på fredagskvällen.
Larmet kom klockan 18.29 och händelsen ska ha inträffat i tunneln under länsväg 160 och Stenungsöbron.
Fotgängaren, en man i 40-årsåldern, träffades i benet av ett släp påkopplat på personbilen.
-Mannen avfördes med ambulans till sjukhus, vaken och talbar, skriver polisen på sin hemsida.
Polis har varit på plats för att ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande göllande vårdslöshet i trafik.
