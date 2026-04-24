JUST NU: Fotgängare påkörd vid Stenungsöbron - Förd till sjukhus - NYHETERsto.se | Stenungsund - Tjörn - Orust - Lokala nyheter utan betalvägg!

JUST NU: Fotgängare påkörd vid Stenungsöbron – Förd till sjukhus

-

En fotgängare blev påkörd i tunneln under Stenungsöbron, vid Nösnäsbadet på fredagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 24 april 2026 19:46 | Uppdaterad: 24 april 2026 20:00

Larmet kom klockan 18.29 och händelsen ska ha inträffat i tunneln under länsväg 160 och Stenungsöbron.

Fotgängaren, en man i 40-årsåldern, träffades i benet av ett släp påkopplat på personbilen.

-Mannen avfördes med ambulans till sjukhus, vaken och talbar, skriver polisen på sin hemsida.

Polis har varit på plats för att ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande göllande vårdslöshet i trafik.  

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS

westcoastbikes.se Facebook Instagram

Top