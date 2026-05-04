En person till sjukhus efter kollision i Hjälteby

En trafikolycka inträffade på måndagen på länsväg 711 nära Hjälteby på Tjörn.
Larmet kom in klockan 17:34.
Två personbilar har kolliderat i höjd med Övre Bråland nära Hjälteby.
-Det ska handla om en kollision sida mot front, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
En person är förd med ambulans till sjukhus för kontroll och vård.
Vägen var avstängd under räddningsarbetet.
Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik men ingen är delgiven misstänkt för brott.
