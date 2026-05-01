Trafikolycka i Skärhamn – Bil och motorcykel i kollision

En trafikolycka inträffade i Skärhamn där en personbil och en motorcykel kolliderade på fredagskvällen.
Larmet kom in klockan 19.22 och händelsen inträffade på Krokdalsvägen.
Ingen person ska ha skadats i samband med olyckan.
Räddningstjänst larmades ut initialt men då det inte är några personskador eller läckage så avvaktar man att åka fram.
Begränsad framkomlighet på platsen.
