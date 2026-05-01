Trafikolycka i Skärhamn – Bil och motorcykel i kollision

En trafikolycka inträffade i Skärhamn där en personbil och en motorcykel kolliderade på fredagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 1 maj 2026 19:34 | Uppdaterad: 1 maj 2026 20:20

Larmet kom in klockan 19.22 och händelsen inträffade på Krokdalsvägen.

Ingen person ska ha skadats i samband med olyckan.

Räddningstjänst larmades ut initialt men då det inte är några personskador eller läckage så avvaktar man att åka fram.

Begränsad framkomlighet på platsen.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
