Flakmoped stulen i Skärhamn – Polisen söker tips

En flakmoped har stulits i Södra hamnen i Skärhamn på Tjörn under natten mellan lördag och söndag.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 4 maj 2026 12:22 | Uppdaterad: 4 maj 2026 12:26

Stölden upptäcktes vid 09-tiden på söndagsmorgonen. Det som stulits är en blå flakmoped av märket Crescent.

Polisen rubricerar händelsen som stöld och tar tacksamt emot tips och iakttagelser från allmänheten.

Tipsa polisen

Har du sett något? Vet du något om händelsen?
Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.

Foto: Arkivbild

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
