Olycka utanför skola – Barn på elsparkcykel påkörd av av bil

Barn på elsparkcykel blev på torsdagen påkörd av en bil utanför Henåns skola.
Larmet kom in klockan 14.24 på torsdagen.
Polis och ambulans larmades till platsen. Barnet var vaket och talbart, men fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador.
– Det finns uppgifter om att det kan ha färdats fler barn på elsparkcykeln, men det är bara ett barn som har förts med ambulans, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson.
I nuläget är det oklart om olyckan leder till någon polisanmälan.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
