Körkortslös stoppades vid rutinkontroll

En kvinna i 60-årsåldern stoppades av polis på Orust efter att ha kört bil utan behörighet.
Händelsen inträffade vid klockan 10.20 på söndagen i samband med en rutinkontroll på Länsväg 770 i Morlanda.
Vid kontrollen framkom att kvinnan saknade körkort och eftersom hon tidigare gjort sig skyldig till liknande brott rubriceras händelsen som grov olovlig körning.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.