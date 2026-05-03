Olycka utanför mataffär

På söndagseftermiddagen larmades räddningstjänst och ambulans till området utanför ICA Nordevik i Skärhamn efter en trafikolycka. Händelsen rubriceras som sjukdomsfall.
Larmet kom in klockan 13.30. En personbil ska initialt ha kolliderat med någon eller något.
Räddningstjänst, ambulans och ambulanshelikopter larmades till platsen och skadeläget är i nuläget oklart.
– Händelsen rubriceras i nuläget som sjukdomsfall, säger Hans-Jörgen Ostler, polisens presstalesperson.
