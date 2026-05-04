Två enduro motorcyklar stulna från garage

Två enduro motorcyklar har stulits vid ett inbrott i ett garage i Lusseröd, öster om E6 Stenungsund. Polisen söker nu tips och iakttagelser.
Det var vid 09-tiden på söndagen som gärningsperson eller personer tog sig in i ett fristående garage i området. Vid inbrottet stals två motorcyklar samt diverse handverktyg.
Värdet på det stulna uppges till omkring 190 000 kronor.
Händelsen rubriceras som tillgrepp av fortskaffningsmedel alternativt stöld.
Söker tips
-Om någon har sett eller hört något om händelsen tar vi tacksamt emot tips, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.
Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.
