Kvinna döms efter två stölder i självscanningen – Samma dag i samma butik

En kvinna i 50-årsåldern döms efter att vid två tillfällen samma dag ha stulit varor i självscanningen på ICA Kvantum i Stenungsund.

Händelserna inträffade i oktober 2025.

Kvinnan använde butikens obemannade snabbkassa vid två olika tillfällen under samma dag. Vid det första tillfället betalade hon endast för två av fyra chokladkakor innan hon lämnade butiken. Senare samma dag återvände hon och passerade återigen självscanningen utan att betala för ett åttapack kexchoklad.

Det sammanlagda värdet på varorna var drygt 100 kronor.

Kvinnan nekade till brott

Hon har i förhör uppgett att hon trodde att varorna registrerats korrekt i självscanningen. Hon berättade också att hennes hälsotillstånd påverkat hennes uppmärksamhet och kontroll vid tillfället.

Tingsrätten gör dock en annan bedömning. Domstolen pekar bland annat på att kvinnan vid båda tillfällena passerade sista betalningsmöjlighet utan att kontrollera att samtliga varor blivit skannade och betalda. Rätten anser också att stölderna haft liknande tillvägagångssätt och skett med kort mellanrum i samma butik.

Domstolen lyfter även fram att vissa varor lades tillsammans med redan skannade produkter i självscanningen trots att de inte registrerats.

Kvinnan döms därför för två fall av ringa stöld. Påföljden blir penningböter på 1 500 kronor. Hon ska även betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.