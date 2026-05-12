Riksdagspolitiker besökte ICA Kvantum efter debatten om vardagsbrott

Efter Uppdrag gransknings uppmärksammade reportage om vardagsbrott och den efterföljande debatten i riksdagen besökte riksdagsledamöterna Ulrika Liljeberg (C) och Anders Ådahl (C) under tisdagen ICA Kvantum i Stenungsund för ett uppföljande samtal med ICA-handlaren Robert Larsson.

Text: Mikael Berglund

Ulrika Liljeberg är riksdagsledamot för Centerpartiet från Dalarnas län och har bakgrund som både jurist, civilekonom och tidigare åklagare. Anders Ådahl är riksdagsledamot för Västra Götalands län och sedan slutet av 2025 vice ordförande i näringsutskottet.

Besöket på tisdagen är en fortsättning på den debatt om stölder, hot och organiserade butiksligor som uppmärksammades nationellt i slutet av förra året där Robert Larsson från Stenungsund deltog och berättade om situationen för handeln.

Uppmärksammar vardagsbrott

Under de senaste åren har Robert Larsson blivit en av de mest uppmärksammade rösterna i debatten om vardagsbrott och stölder i butikshandeln. I intervjuer har han berättat att stölder och svinn kostar verksamheten omkring en halv miljon kronor om året samtidigt som butiken varje år lägger stora summor på väktare, säkerhet och trygghetsåtgärder för att skydda personal och kunder.

Han har också beskrivit hur både personal och butikschefer allt oftare tvingas hantera hotfulla situationer kopplade till stölder och organiserade ligor som rör sig mellan olika orter.

Rundtur i butiken och samtal

Under besöket fick politikerna först en rundtur i butiken av Robert och butikschef Maria där man pratade om trygghet, säkerhet och hur vardagsbrotten påverkar personal och verksamhet i det dagliga arbetet.

Därefter satte man sig ner för ett längre samtal om utvecklingen sedan Uppdrag gransknings reportage och debatten i riksdagen. Bland annat diskuterades skillnaden mellan lokala vardagsbrott och organiserade ligor som reser runt mellan olika orter för att begå stölder.

Även samarbetet mellan handel, polis och kommun var en del av diskussionerna, liksom vilka åtgärder som förbättrats sedan frågan uppmärksammades nationellt och vad som fortfarande behöver utvecklas framöver.

Vardagsbrott och stölder i handeln har under de senaste åren blivit en allt större fråga för många butiker runt om i landet där både kostnader och otrygghet ökat.

Efter besöket på ICA Kvantum fortsatte dagen i Stenungsund med ett företagsbesök hos Borouge International, tidigare Borealis, där fokus låg på näringslivsfrågor och industrins framtida utmaningar och möjligheter.