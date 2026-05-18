Triss i brott vid fordonskontroll i Ellös

En rutinmässig fordonskontroll i Ellös natten mot måndag ledde till flera brottsmisstankar och ett omhändertagande.

Det var vid klockan 00.50 natten mot måndag stoppade polisen en personbil med tre personer i Ellös på Orust. Kontrollen visade snabbt att samtliga personer i bilen blev aktuella för olika misstanker.

Föraren, en man i 35–40-årsåldern, saknade körkort och misstänks nu för grov olovlig körning. Enligt polisen handlar det om vanemässigt körande utan behörighet, vilket gör att brottet bedöms som grovt.

Vid kontroll av passagerarna upptäcktes också att en man i samma åldersspann var efterlyst av Kriminalvården. Han omhändertogs av polis på platsen.

Även den kvinnliga passageraren, i 20–25-årsåldern, väckte polisens misstankar under kontrollen. Kvinnan visade tydliga tecken på narkotikapåverkan och togs med för kroppsbesiktning. Hon misstänks nu för narkotikabrott eget bruk.